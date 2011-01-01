Fiat: Montaruli (Pdl), chiederemo audizione vertici in Regione

"Chiederemo l'audizione dei vertici Fiat anche nella competente commissione consiliare della Regione Piemonte. Il management Fiat deve dire chiaramente cosa vuole fare e soprattutto dove vuole andare perché' il Piemonte non può permettersi di rimanere al palo e guardare i lavoratori sprofondare nell'incertezza". Così la vice capogruppo del Pdl in Regione Piemonte, Augusta Montaruli, all'indomani dell'annuncio di cassa integrazione che interesserà gli impiegati degli Enti centrali di Mirafiori a giugno e luglio. "Ora la cassa integrazione anche per i colletti bianchi alimenta ulteriori inquietudini per il futuro di Mirafiori e rischia di essere un boomerang per le tante piccole imprese che rappresentano l'indotto - aggiunge - la Regione ha già fatto molto per salvaguardare il lavoro dei dipendenti Fiat. Vogliamo essere certi che l'azienda non tradisca le promesse nei confronti del Piemonte".