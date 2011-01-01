Attentato Brindisi: Cota, bandiere a mezz’asta

''L'attentato di questa mattina davanti all'Istituto professionale Morvillo Falcone di Brindisi è un atto di una ferocia indescrivibile, sono state spezzate delle giovani vite. A nome mio e di tutti i piemontesi esprimo la solidarietà e vicinanza alle famiglie delle vittime e dei feriti. Le bandiere della sede della Regione Piemonte saranno a mezz'asta in segno di lutto e cordoglio. Adesso auspichiamo una pronta azione da parte del Governo per fare chiarezza e che le Forze dell'Ordine individuino al più' presto i colpevoli. Per questi ultimi chiediamo la certezza della pena''. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota.