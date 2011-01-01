Attentato Brindisi: Nosiglia, impegno legalità

"Questa strage ci mette di fronte al mistero del male ma richiama anche con forza al doveroso impegno della legalità, che significa imporre a noi stessi non solo il rispetto delle leggi, ma una promozione attiva di quei valori che, nella scuola e nella società intera, sono il fondamento del bene comune". Lo sottolinea l'arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, che in una nota sottolinea come "qualunque parola di esecrazione è insufficiente a condannare ed esprimere i sentimenti che attraversano il cuore di tutti noi per quanto accaduto all'istituto Morvillo Falcone di Brindisi".

"Un fatto del genere non si sarebbe mai potuto nemmeno immaginare, nel nostro Paese - aggiunge l'arcivescovo - colpire una scuola, uccidere e ferire gravemente degli studenti dimostra quanto il male possa ottenebrare la mente, il cuore, la volontà di chi si illude di porsi al di sopra di ogni etica e invece calpesta i diritti fondamentali delle persone, a cominciare da quello alla vita e in particolare dei giovani, che rappresentano il tesoro più prezioso di una società, il suo stesso futuro".

"Preghiamo il Dio della giustizia e della pace affinché' accolga nel suo regno Melissa e dia ai suoi cari e agli amici la forza di affrontare questo tragico momento, e renda ancor più determinato l'impegno di tutti contro ogni forma di illegalità e di violenza", conclude monsignor Nosiglia.