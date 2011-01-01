Attentato Brindisi: Torino, domani manifestazione di solidarietà con Maria Falcone

16:25 Sabato 19 Maggio 2012

Torino risponde all'attentato di Brindisi trasformando in una grande manifestazione di solidarietà l'incontro di domani sera al teatro Regio promosso da “Biennale democrazia per la legalità” e a cui partecipano Maria Falcone, Piero Grasso e don Luigi Ciotti. Lo ha annunciato il primo cittadino, Piero Fassino, che aprendo i lavori della Biennale ha invitato i cittadini a partecipare numerosi all'incontro per dire che ''legalità è un diritto di tutti e che in una società libera i diritti si debbono esercitare senza paura. L'inaugurazione di Biennale legalità è funestata dal gravissimo attentato di Brindisi - ha detto il sindaco - un evento luttuoso e terribile per cui il nostro sentimento è prima di tutto di dolore, di solidarietà e di vicinanza alle famiglie così duramente colpite. Un evento tragico - ha aggiunto - che dimostra come l'impegno per affermare la legalità non sia un fatto formale, ma richiede un impegno costante”.

 

“In questi cinque giorni - ha ricordato ancora il sindaco - affronteremo il tema della legalità declinata in vari contesti: legalità ed economia, legalità nel lavoro, legalità nella vita sociale, legalità nelle istituzioni. L'attentato di questa mattina a Brindisi dimostra come la lotta a chi vuole introdurre violenza e sopruso nella nostra società non sia mai vinta una volta per sempre. In questo ventennale della morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino vogliamo ricordare chi ha perso la vita per la nostra libertà riconfermando l'impegno contro chi vuole portare morte e violenza”, ha concluso.

