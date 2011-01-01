Attentato Brindisi: Torino, domani manifestazione di solidarietà con Maria Falcone

Torino risponde all'attentato di Brindisi trasformando in una grande manifestazione di solidarietà l'incontro di domani sera al teatro Regio promosso da “Biennale democrazia per la legalità” e a cui partecipano Maria Falcone, Piero Grasso e don Luigi Ciotti. Lo ha annunciato il primo cittadino, Piero Fassino, che aprendo i lavori della Biennale ha invitato i cittadini a partecipare numerosi all'incontro per dire che ''legalità è un diritto di tutti e che in una società libera i diritti si debbono esercitare senza paura. L'inaugurazione di Biennale legalità è funestata dal gravissimo attentato di Brindisi - ha detto il sindaco - un evento luttuoso e terribile per cui il nostro sentimento è prima di tutto di dolore, di solidarietà e di vicinanza alle famiglie così duramente colpite. Un evento tragico - ha aggiunto - che dimostra come l'impegno per affermare la legalità non sia un fatto formale, ma richiede un impegno costante”.

“In questi cinque giorni - ha ricordato ancora il sindaco - affronteremo il tema della legalità declinata in vari contesti: legalità ed economia, legalità nel lavoro, legalità nella vita sociale, legalità nelle istituzioni. L'attentato di questa mattina a Brindisi dimostra come la lotta a chi vuole introdurre violenza e sopruso nella nostra società non sia mai vinta una volta per sempre. In questo ventennale della morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino vogliamo ricordare chi ha perso la vita per la nostra libertà riconfermando l'impegno contro chi vuole portare morte e violenza”, ha concluso.