Scuola: Pd, attenzione a chi è ancora escluso dai diritti

“La risposta ai crescenti bisogni dei cittadini e alla contrazione strutturale delle risorse economiche non può essere quella di non toccare nulla del modello organizzativo esistente. Occorre sottrarsi alla concezione errata per cui solo ciò che e' erogato direttamente dal pubblico è di qualità. L'offerta all'infanzia della Città di Torino è già in parte assegnata al privato sociale, che rispetta già oggi alti livelli di qualità del servizio erogato”. Lo ha sottolineato il capogruppo del Pd in comune a Torino Stefano Lo Russo in occasione del convegno sulla scuola organizzato dal partito per fare il punto sulle politiche educative. “E' necessario che il pubblico mantenga la governance diretta dei servizi educativi, fissando gli standard, e che il privato sociale, che coopera con il Comune, raggiunga e rispetti questi livelli anche in termini di qualità e di stabilità del rapporto di lavoro con il personale educativo - ha aggiunto - viviamo in una stagione in cui il capitale sociale delle famiglie condiziona fin dall'infanzia il futuro dei bambini, favorendo quelli che già hanno di più e svantaggiando quelli che dispongono di minori strumenti e risorse in famiglia”. “Per questo la proposta del Pd è costruire le condizioni affinché si accresca la platea dei diritti esigibili per tutti, nonostante la riduzione delle risorse disponibili, e trovare soluzioni eque, credibili e percorribili, ascoltando e comprendendo la legittima protesta ma senza abdicare al proprio compito di governo”, ha concluso Lo Russo assicurando che al primo di settembre nessun bambino sarà fuori dall'asilo.

“La Città di Torino - ha aggiunto il segretario del Pd torinese, Paola Bragantini - deve ripensare in modo strutturale al proprio modello di welfare, con l'obiettivo di migliorare i propri servizi, ma soprattutto di renderli più accessibili. Il nostro sguardo è rivolto alle famiglie che usufruiscono del servizio, ma soprattutto a quei 1.500 nuclei familiari che non riescono ad usufruirne”, ha concluso sottolineando a proposito delle contestazioni che ci sono state durante i lavori : “abbiamo assistito ad un dibattito animato, talvolta dai toni accesi, ma il Pd ha scelto di non sottrarsi al confronto”. “Un'importante iniziativa, molto partecipata, nel corso della quale è stato affrontato a viso aperto un tema di grande attualità e rilevanza per la vita di un gran numero di famiglie torinesi”, ha rilevato concludendo i lavori del convegno Luca Cassiani presidente della commissione cultura di Palazzo Civico.

Al convegno sono intervenuti, tra gli altri, oltre al sindaco di Torino Piero Fassino, al sottosegretario all'Istruzione Marco Rossi-Doria, alla responsabile scuola Pd Francesca Puglisi e all'assessore provinciale all'Istruzione Umberto D'Ottavio, anche Igor Piotto, Teresa Olivieri e Diego Meli, rispettivamente in rappresentanza di Cgil, Cisl e Uil, Rosaria Albergo a nome del Comitato Zero-Sei, Valentina Costa, coordinatore pedagogico Proges, Silvia Bodoardo, presidente Cogen, Aldo Garbarini, direttore Servizi educativi della Città, Margherita Francese, referente del Tavolo Infanzia di Federsolidarietà Torino e Anna Di Mascio per Lega Coop Sociali Piemonte.