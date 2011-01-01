De Tomaso: Fiom, serve chiarezza su futuro

“Abbiamo letto con qualche sconcerto le dichiarazioni del sindaco di Livorno secondo cui, dopo l'eventuale concordato preventivo, Rossignolo intenderebbe concentrare sul solo sito di Livorno il suo futuro impegno industriale. Si tratta di affermazioni fuori luogo e in ogni caso premature, visto lo stato della vicenda, al momento alquanto confusa: tra l'altro nei giorni scorsi la stessa proprietà aveva fatto dichiarazioni di segno completamente diverso”. Così il segretario della Fiom torinese, Federico Bellono, interviene in merito al futuro della De Tomaso di Grugliasco. “Per quanto ci riguarda - aggiunge - si rafforza la necessità di un'iniziativa del governo, in cui i ministeri chiamino tutte le parti in causa, azienda compresa, a rendere conto di cosa sta succedendo: sapendo che l'interesse dei lavoratori, insieme ad una rigorosa verifica di eventuali responsabilità, è la prospettiva industriale e occupazionale dei siti di Grugliasco e Livorno della De Tomaso”. Anche per questa ragione “è importante l'iniziativa che la prossima settimana vedrà una delegazione di Livorno partecipare ad un'assemblea davanti ai cancelli dello stabilimento di Grugliasco”, conclude l'esponente sindacale.