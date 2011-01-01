Scuola: Cub, cancellare diritti e servizi non è buona politica

“Cancellare diritti al lavoro dipendente e tagliare servizi sociali non è una buona politica”. Lo sottolinea in una nota la Cub Piemonte che questa mattina ha promosso una manifestazione di protesta in occasione del convegno organizzato dal Pd torinese sulla scuola al quale hanno preso parte il sindaco, Piero Fassino, e il sottosegretario Marco Rossi Doria.

“Insieme a studenti, genitori, insegnanti, precari e non, operatori delle cooperative sociali e semplici cittadini abbiamo cercato di spiegare che il cambiamento, basato sui tagli degli organici, degli stipendi, dei finanziamenti porta direttamente alla distruzione della scuola per tutti - spiega la nota - volevamo anche ricordare a Fassino che l'affidamento esterno di 9 nidi comunali è solo un altro passo nella consegna al mercato del bene pubblico istruzione oltre che la concreta cancellazione di centinaia di posti di lavoro. Volevamo ma non abbiamo potuto perché il convegno era blindato da forze dell'ordine e servizio d'ordine del Pd”.

“E' bene però che sappiano quanto sia inutile sfuggire la protesta sociale”, aggiunge la nota precisando che la manifestazione dalla sede del convegno è poi proseguita sotto la sede del Comune. “Sostenere di voler mettere il lavoro al centro delle proprie attenzioni mentre in realtà si conduce la stessa politica antipopolare di Tremonti e Berlusconi, cancellare diritti al lavoro dipendente e tagliare servizi sociali non è una buona politica”.