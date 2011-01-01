Fronte Comune, Pd in ballo(ttaggio)

Secondo turno elettorale in Piemonte. Si vota a Asti, Alessandria e Cuneo. Occhi puntati sulla Granda dove i democratici faticano a sostenere il Pisapia casalingo. Alle urne anche Chivasso e Rivalta

Pier Luigi Bersani ne è certo: «Nelle amministrative il Pd e il centrosinistra hanno avuto un risultato solo in parte riconosciuto. Alla fine ci premieranno anche i ballottaggi». Se lo augurano soprattutto i dirigenti del partito cuneese che l’altro giorno, proprio mentre il loro leader pronunciava queste parole, facevano gli scongiuri. Oggi e domani si torna alle urne nei tre principali Comuni piemontesi (Asti, Alessandria, Cuneo) interessati dal turno amministrativo (circa 270 mila elettori in tutta la regione), ma è sulla capitale della Granda che sono puntati gli occhi degli osservatori. La sfida vede il centrosinistra in affanno: quindici giorni fa Gigi Garelli, il candidato uscito dalle primarie, è stato surclassato dall’outsider Federico Bogna, esponente di un raggruppamento di liste civiche (e l’Udc) e scelto dal primo cittadino uscente Alberto Valmaggia. Sarà pur vero che i ballottaggi fanno storia a sé e sono competizioni in cui prevalgono non tanto le appartenenze politiche quanto piuttosto i profili dei concorrenti, ma i democratici non nascondono la preoccupazione. La vittoria di Borgna avrebbe, sotto molti aspetti, rilievo nazionale: l’ennesima riprova che il meccanismo di selezione delle candidature di coalizione spesso si ritorce contro all’azionista di maggioranza.

La strada del rientro a Palaxzzo Rosso, sede dell’amministrazione di Alessandria. è per il sindaco uscente Piercarlo Fabbio (Pdl) tutta in salita. Con il misero 18,29 per cento incassato al primo turno deve vedersela con Rita Rossa, vicepresidente della Provincia (Pd) e figlia d’arte (il padre è stato un apprezzato politico socialista), che due settimane fa ha raggiunto quasi il 40% delle preferenze. Nessuno dei due candidati ha fatto apparentamenti ufficiali con altri partiti, movimenti o liste civiche. Il Movimento 5 Stelle, che ha rifiutato un assessorato offertogli da Fabbio, non dà indicazioni di voto; la Lega Nord, capitanata dall’assessore regionale all’Agricoltura Claudio Sacchetto, ha concesso agli iscritti “libertà di coscienza”, mentre Udc e Api hanno invitato gli elettori a esercitare il “diritto di voto” appoggiando la candidata del centrosinistra.

Ad Asti il sindaco uscente del Pdl, Giorgio Galvagno, affronta per l’ultima sfida Fabrizio Brignolo, capogruppo di opposizione uscente, sostenuto da Pd, Idv, Moderati, Sel e liste civiche. Nella città del Palio vi sono stati apparentamenti: Galvagno ha ottenuto, infatti, l’appoggio di Mariangela Cotto, ex assessore regionale del Pdl che al primo turno aveva corso da sola con due liste civiche, di Pierfranco Verrua per la Lega Nord e di Diego Zavattaro di Alleanza Astigiana, mentre a favore di Brignolo si è schierata l'Udc.

Si va al voto anche in altri cinque Comuni piemontesi sopra i 15 mila abitanti. Chiamata alle urne per i cittadini di Rivalta di Torino (Sergio Muro, Pd, contro Mauro Marinari, Rivalta Sostenibile), Chivasso (Lino Giuffreda, centrosinistra, versus Adriano Pasteris, Pdl e Udc), Acqui Terme (Enrico Bertero, Pdl, affronta Aureliano Galeazzo, Pd, Moderati, FdS, Idv, Sel), Borgomanero (Anna Tinivella, Pdl e Udc, si confronta con Pier Luigi Pastore, Pd, Idv Sel), Mondovì (Stefano Viglione, Pdl, Lega Nord, Udc e liste civiche, contro Paolo Magnino, liste civiche).