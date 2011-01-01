Attentato Brindisi: Viale, troppi parlano a vanvera

"In certi momenti è meglio stare zitti e così io farò, se non per dire che chi si è precipitato a parlare di strage di Stato, senza prove, ma solo sulla base di proprie convenienze politiche, è uno che parla a vanvera. In certi momenti occorre tenere alta la guardia, non sottovalutare gli aspetti simbolici, ma rispettare il lavoro degli inquirenti nella legalità. Altrimenti la puzza dello sciacallaggio diventa insopportabile”. È quanto sostiene Silvio Viale, presidente dei Radicali italiani, in merito alle reazioni all’attentato di Brindisi.

"Lo ripeto – aggiunge l’esponente radicale che questa sera sarà presente alla manifestazione di Torino con Luigi Ciotti, Pietro Grasso e Maria Falcone - in certi momenti è meglio stare zitti e attendere elementi oggettivi e prove, prima di lanciarsi in una ridda di ipotesi di convenienza. Così, in attesa degli sviluppi delle indagini, senza abbassare la guardia, voglio indicare due esempi da non seguire. Il primo è l'appello dell'ex ministro dell'Interno, Roberto Maroni, al suo successore a fare presto, come per lavarsi le mani, senza chiedersi cosa farebbe lui di diverso. Il secondo è la passerella di mezzibusti televisivi che Bianca Berlinguer ha inflitto ieri sera per quasi 4 ore in una manifestazione di confusione nazionale, all'insegna del presenzialismo, con scarso rispetto per il lutto e il senso di responsabilità”.