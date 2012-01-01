Dalla élite alla casta

L’annosa questione della classe dirigente nell’analisi di Galli. L’Italia è oggi (s)governata da un ceto riluttante ad assumersi le responsabilità del loro status. Immorale perché incolta e apatica

élite ‹elìt› s. f., fr. [femm. sostantivato di élit, antico part. pass. di élire «scegliere»]. – L’insieme delle persone considerate le più colte e autorevoli in un determinato gruppo sociale, e dotate quindi di maggiore prestigio: l’é. della società o di una società; l’é. intellettuale della città, del Paese; fare parte dell’é. o di una é.; come locuz. agg., d’élite, destinato a una élite, e quindi particolarmente scelto o raffinato: uno spettacolo d’é. (v. anche elitario). In partic., nella sociologia di V. Pareto (1843-1923), gli individui, più capaci in ogni ramo dell’attività umana, che, in una determinata società, sono in lotta contro la massa dei meno capaci e sono preparati per conquistare una posizione direttiva. (Vocabolario on line Treccani).

Da più parti si afferma che solo l’auspicata nascita di una nuova élite possa rappresentare la soluzione per recuperare credibilità e ruolo internazionale al nostro Paese. D’altra parte è quello che si è posto l’attuale esecutivo: pochi obiettivi, espressi in termini molto semplici, quadratura dei conti, riduzione degli spechi. Ecco perché dalle ceneri dell’Italia sgualcita e malridotta è sorto un governo “strano” per stessa ammissione del presidente del Consiglio. Un governo sobrio, austero in grado di accendere la luce dell’Italia spenta da una politica eclissata e anestetizzata per manifesta incapacità di prendersi la responsabilità di tirare fuori il Paese dai guai. Ma è un governo di breve, medio o lungo periodo? Cosa faranno in futuro i loro componenti? Forse questo è lo scenario da approfondire. E’ un governo a tempo, o è tempo di un governo frutto dell’antipolitica e delle pressioni planetarie? La Terza Repubblica potrà nascere senza l’elemento “elettorale” restituendo ai cittadini la possibilità di scegliere la classe dirigente che nel frattempo dovrà essere generata o rigenerata? Quale architettura costituzionale dovrà avere la terza repubblica? Non dovrà forse rispondere a quelle “formazioni sociali” a quel pluralismo oggi decisamente declassato o eclissato insieme alla politica che necessita di un nuovo Rinascimento?

Secondo una recente analisi di Giuseppe De Rita l’attuale compagine governativa si configura quale una “terza élite” che segue i primi due esempi di una “dimensione tecnica”. Ebbene, questa “terza élite” oggi è formata da tanti direttori d’orchestra. Ma manca l’orchestra. Manca dunque la società. Manca la politica. Manca la rappresentanza. In questa Italia inclinata, l’immagine della nave è purtroppo attuale e adeguata. “Nave senza nocchiero in gran tempesta”, avrebbe detto Dante. Ma il “nocchiero” non è solo in questo momento Monti, colui che - in nome dell’Europa “unificatrice”, dell’ABC della partitocrazia (Alfano, Bersani, Casini) sostiene l’esecutivo dei tecnici, posticipando l’appuntamento con le rispettive basi ed elettorato.

Che ne sarà dell’Italia ancora non si può sapere. La vita di questo governo oggi non dipende tanto dai pacchetti approvati o dai richiami europei. Dice bene Emanuele Macaluso quando sostiene che Monti rappresenta un’anomalia politica: dato che ha ottenuto la fiducia del Parlamento, ma i partiti che l’hanno votata non sono rappresentati nell’esecutivo e dicono che non si identificano con esso. E aggiunge “a me pare che il governo esprima la crisi e l’impotenza dei partiti e, al tempo stesso, una necessità avvertita dal paese da una pesantissima crisi economica e sociale”.

E’ del tutto evidente che la formazione e il rinnovamento delle classi dirigenti e delle élites politiche sia stato un problema per tutti i regimi e in qualsiasi epoca. Quando si produce una sclerotizzazione delle classi dirigenti e di conseguenza si determina un mancato ricambio della classe politica è inevitabile che questa situazione si ripercuota sul funzionamento delle istituzioni e anche nel rapporto tra governanti e governati e per dirla con Cassese in una “Società senza Stato”.

Per Gioberti gli uomini politici non dovevano essere scelti né per privilegi di nascita né per censo, e la loro «capacità rappresentativa» avrebbe dovuto derivare dalla loro «capacità». In relazione alle “specifiche esigenze” che richiedeva una «varietà d’ingegni», questi uomini dovevano avere una «capacità speciale»: l’«ingegno civile». In una parola l’eclissi delle élites. Ecco questa pare davvero un’immagine che potrebbe essere attuale. Da questa eclissi potrebbe davvero nascere la Terza Repubblica, magari fondata su ragioni meritocratiche, allargando quanto possibile le basi della rappresentanza a tutti i livelli. La crisi politica – insiste Macaluso – è nei partiti. Ed è confermata dal fatto che nessuno di loro, sino ad oggi, ha indicato una strategia e un sistema di alleanze in grado di tracciare una via di uscita attraverso un rinnovato impegno politico. Una nuova legge elettorale potrebbe essere un segnale forte, unitamente a quello dell’autoridimensionamento del “parlamentare medio” in termini di privilegi: oggi c’è un ceto medio di massa che non ha le caratteristiche di una borghesia autorevole.

Ecco perché occorre generare una classe dirigente capace di esprimere una classe politica moderna contro l’antipolitica fattasi sistema. Usciremo da questa situazione solo con il ritorno di una politica “forte” non più elitaria, ma rappresentativa. Capace di parlare alla gente e far parlare la gente. Aprendo, spalancando il Palazzo, in questa società liquida. Solo così si potrà colmare il profondo distacco e la sfiducia nei confronti dei partiti, della politica e delle istituzioni.

Carlo Galli

I riluttanti

Le élites italiane di fronte alla responsabilità

Laterza, Bari-Roma 2012, pp. 140, € 14,00