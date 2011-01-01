Ballottaggi Piemonte: ore 19, affluenza in calo

Si sono svolte regolarmente, e per lo più sotto la pioggia, le operazioni di voto nel primo giorno dei ballottaggi alle amministrative in Piemonte, Sono chiamati alle urne 268.000 cittadini di 8 Comuni. I dati sulle affluenze hanno fatto registrare un sensibile calo: alle ore 19 della domenica si è recato alle urne il 28,2% degli elettori, contro il 38,5% del primo turno.



Il centrosinistra è in vantaggio nei tre comuni capoluogo, Alessandria (8,7% alle 12 contro il 12.4% al primo turno), Asti (10,7% contro 12,2%) e a Cuneo (9,9% contro 12,2%) dove la disputa è tutta nel centrosinistra.