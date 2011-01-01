Grane sindacali per il conte Mascetti

Alla Provincia di Torino sono sempre più tese le relazioni con le organizzazioni dei lavoratori. Il Csa viene sfrattato, mentre la trimurti confederale protesta sui trasferimenti dei dipendenti

Si registra un palese nervosismo nelle relazioni sindacali in casa del conte Mascetti della Cisterna, al secolo Antonio Saitta, presidente della Provincia di Torino. A partire dall’imminente sfratto che, suo malgrado, Vincenzo Colletta, fedele dirigente responsabile della gestione del personale, dovrà notificare al Csa, sindacato nato da una costola della Uil, particolarmente caro alla presidenza, generosa in questo caso per locali e distacchi.

Secondo quanto predisposto dall’Aran, l’Agenzia nazionale per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, in ottemperanza ad una sentenza del tribunale di Roma del 19 maggio 2011, al Csa non competerà più neppure una stanza e, parallelamente, il responsabile locale perderà il diritto al distacco sindacale e ai relativi permessi. In altre parole: dovrà tornare a lavorare per l’ente e non avrà più la possibilità di inondare giornali e amministrazione di comunicati.

Uno scontro con i tre sindacati Cgil-Cisl-Uil è anche in corso da parte del segretario generale, Benedetto Buscaino, fedele esecutore degli ordini del conte Mascetti: ai rappresentanti dei lavoratori non sono piaciute le 14 telecamere di sorveglianza che ha fatto piazzare (senza avvertirli) nel palazzo di via Maria Vittoria. Hanno fatto denuncia e l’ispettorato del lavoro è intervenuto. Risultato: telecamere impacchettate, come in corso Inghilterra, e una grana in più per un segretario generale, che già pare avere qualche problema per le vicende della circonvallazione di Venaria.

Peggio è andato quando c’è stato un palese tentativo - respinto dai sindacati - di barattare la “libertà di telecamera” con la concessione del contributo per l’incentivazione dell’uso del mezzo pubblico (progetto Mobilitiyamoci): la Provincia che spende 100 mila euro per spostare in elicottero un’oscura opera d’arte ha faticato a trovarne 120 mila per la mobilità dei dipendenti, proporzionalmente meno di Regione e Comune.

Altro contrasto: i sindacati hanno letto sulla Stampa la velina (made by Carlina Gatti) sull’accorpamento dei Circondari ai Centri per l’impiego (ex Uffici di collocamento) con trasferimento dei dipendenti. La trimurti non ha affatto gradito l'irritualità della comunicazione, anche se il conte Mascetti ha promesso una visita pastorale della ministra Fornero.

I sindacati, infine, attendono da mesi la risposta ad una lettera che hanno inviato per conoscere le giustificazioni di un misterioso monte straordinari record: 800 ore in un anno per un usciere di via Maria Vittoria 12 e 1.300 per uno degli autisti del presidente. Secondo il regolamento, il massimo consentito è di 180.