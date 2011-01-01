Tronzano salva la ghirba

Dicono che… se il blitz fosse andato a buon fine per Andrea Tronzano sarebbe stata la seconda poltrona che si vedeva sfilare in pochi giorni. Dopo essere stato messo alla porta da Claudia Porchietto, il capogruppo pidiellino al Comune di Torino ha rischiato di dover cedere l’incarico in Sala Rossa a Maurizio Marrone. Pericolo, per ora, scampato: le divisioni interne alla componente “dissidente” ha costretto Angelo D’Amico di Progett’Azione a ritirare la firma sotto la lettera di sfiducia, sottoscritta invece dai bonsignoriani e dai seguaci di Agostino Ghiglia.