Torino: mercoledì musei chiusi per protesta addetti
Mercoledì i musei di Torino resteranno chiusi al pubblico a causa di un’agitazione sindacale. Nel pomeriggio, infatti, gli addetti delle cooperative che lavorano nelle principali strutture museali della città (Risorgimento, Montagna, Lombroso, Frutta, Anatomia e Resistenza) si ritroveranno in piazza Carlo Alberto per affrontare la situazione in seguito all’annuncio del Comune di tagli del 50% dei costi da giugno a dicembre.
Nei giorni scorsi, l’assessorato alla Cultura aveva annunciato che a fronte dell’insostenibilità del contenimento di spesa previsto si rendere la riduzione del personale. Per i lavoratori contrattualizzati a tempo indeterminato si prospetta la cassa integrazione, per coloro che invece prestano saltuariamente il loro servizio (a chiamata) si procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro. Una situazione che avrà inevitabili ripercussioni sull’orario di apertura dei musei che dovranno essere rimodulati a partire dal numero di addetti disponibili.