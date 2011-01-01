Volkswagen cerca fornitori piemontesi

Il gruppo automobilistico tedesco a caccia di aziende con cui collaborare. Nel ruolo di sensale Giorgetto Giugiaro che apre le porte della sua Italdesign per ospitare l’incontro

Fino a qualche anno fa sarebbe stato inconcepibile, di certo giudicato un atto di lesa maestà. Ma i tempi cambiano e Torino non è più da tempo regno incontrastato della Fiat. Ed è così che Volkswagen può tranquillamente pascolare sotto la Mole a caccia di fornitori nel Torinese, zona che può vantare una lunga e solida tradizione nel settore, quello che si dice “know-how”.



Il Gruppo tedesco, infatti incontrerà, le aziende della componentistica piemontese, presso la sede di Moncalieri dell’Italdesign Giugiaro. L’occasione è data dal Technology Day che si svolgerà mercoledì 23 maggio, in cui una trentina di aziende presenterà la propria attività ai responsabili del Purchasing Department di Volkswagen Group.



A promuovere l’iniziativa la Italdesign, ormai entrata nell’orbita della multinazionale teutonica, e l'Amma, l’Associazione degli Industriali metalmeccanici torinesi, che fa capo all’Unione Industriale di Torino, in collaborazione con l’Anfia e “From Concept to Car”, progetto della Camera di Commercio del capoluogo piemontese, che si propone di promuovere all’estero le eccellenze del distretto torinese dell’auto.