Intesa Sanpaolo: Private Banking +50,6%

Nel primo trimestre dell'anno Intesa Sanpaolo Private Banking, banca del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicata al segmento Private in Italia, ha ottenuto un risultato netto di 35,9 milioni di euro, in aumento del 50,6% rispetto al corrispondente periodo 2011 (23,9 milioni di euro). E' quanto emerge dalla trimestrale approvata dal cda presieduto da Giampio Bracchi. Le masse amministrate della clientela registrano un incremento di 3,9 miliardi di euro, da 71,1 a 75,0 miliardi di euro a livello di Rete Italia-Segmento Private (comprensivo delle masse che la clientela Private detiene presso altre Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo) e da 66,4 a 70,3 miliardi di euro (+6%) a livello di Ispb Spa, prevalentemente per effetto del positivo andamento dei mercati finanziari nel primo trimestre dell'anno, ma anche grazie all'apporto di masse fresche per 0,5 miliardi di euro. La banca detiene una quota di mercato del 17% in Italia.



L'Amministratore Delegato di Ispb Paolo Molesini ha evidenziato come ''gli importanti risultati reddituali e di crescita ottenuti nel trimestre - tanto piu' apprezzabili viste le difficoltà del contesto economico - sono il risultato del costante impegno della banca sui fattori chiave di qualità del servizio offerto, ovvero l'Advisory, il Risparmio gestito e l'innovazione tecnologica''. Per quanto riguarda l'analisi dei dati economici, i proventi netti si attestano a quota 100,6 milioni di euro, con una crescita del 20,8% rispetto al 1° trimestre dello scorso anno. In particolare, gli interessi netti registrano un incremento significativo (+68,2%) rispetto al corrispondente periodo del 2011, passando da 9,1 a 15,4 milioni di euro, per effetto dell'incremento dei finanziamenti alla clientela e della giacenza della raccolta diretta con la clientela, specie per la componente a scadenza. In aumento anche le commissioni nette che passano da 73,8 a 84,1 milioni di euro (+14,0%), per effetto soprattutto dell'intensa attività di collocamento titoli avvenuta nel trimestre. In calo gli oneri operativi, passati da 44,7 a 43,4 milioni di euro (-2,9%), con un'incidenza sulle masse amministrate medie pari a 26 bps, che colloca Ispb tra le banche private più efficienti d'Europa.