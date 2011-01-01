Comune Torino: mille emendamenti Pdl contro aumenti

Sono stati presentati oltre mille emendamenti contro le nuove tariffe di Tarsu, Cosap e Cimp decise dalla Giunta di Fassino. L'ostruzionismo è stato annunciato da Maurizio Marrone, coordinatore vicario del Pdl torinese e consigliere comunale. “Dopo i rincari su biglietti dei mezzi pubblici e strisce blu - afferma l’esponente del centrodestra -, Fassino prepara una nuova stangata fiscale”. Tra gli aumenti ci sarà un “+3% di tassa rifiuti e fino a +5% per occupazione suolo pubblico di commercianti ambulanti e dehors”.

“Ma il Popolo della Libertà - conclude Marrone - opporrà strenua resistenza in aula e la nostra contrarietà a qualsiasi aumento delle tasse comunali rimarrà ferma e senza compromessi, almeno finché la sinistra non darà il buon esempio tagliando sprechi e privilegi clientelari”.