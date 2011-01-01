Medici in rivolta: “Occupy Ordine”

I futuri camici bianchi di famiglia protestano contro le condizioni di disparità nei confronti dei loro colleghi. "Una manifestazione simbolica". Il presidente Bianco cerca una mediazione

Occupazione. Ma con la “c” minuscola e neppure una ipsilon. Non sono operai, nessuna bandiera rossa, manca pure la colonna sonora scandita da “La Locomotiva” e “Contessa”. Ma la lotta è ugualmente dura. Si tratta della protesta di una cinquantina di aspiranti medici di famiglia volta a porre l’attenzione su una serie di disparità di trattamento tra loro e gli altri camici bianchi specializzandi. La sede dell’Ordine professionale, in via Caboto 35 a Torino, è stata occupata stamani alle 11, costringendo il presidente Amedeo Bianco a dare udienza ai manifestanti. L’occupazione – “ovviamente a carattere simbolico” come si affretta a precisare uno di loro - ha carattere nazionale, ed è stata indetta dalla Fimmg il 4 maggio scorso con lo slogan “Cento giorni di lotta”.

Secondo i manifestanti c’è da adeguare la condizione economica dei medici in formazione che ricevono una borsa di studio al mese per tre anni di 966 euro lordi, sottoposti a tassazione e non possono lavorare se non per sostituzioni di medici di famiglia o di continuità assistenziale, e i medici specializzandi, che invece ricevono il doppio mensile, 1.800 euro circa non tassati. Si chiede, inoltre, la riqualificazione del corso in termini di contenuti formativi (i programmi sono fermi dall’inizio degli anni ’90) e la collocazione dei medici in formazione nel progetto di riforma delle cure primarie.