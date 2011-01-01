Torino: cooperazione con città macedone

Sarà siglato, il prossimo 23 maggio, l'Accordo di cooperazione tra Torino e la città macedone di Skopje. Mercoledì saranno, infatti, in visita nel capoluogo piemontese le più alte cariche del governo macedone. In mattinata, il presidente del Governo della Repubblica di Macedonia Nikola Gruevski, parteciperà alla “Country Presentation Macedonia”, incontro organizzato dalla Camera di Commercio di Torino, l'Agenzia “Invest Macedonia” e l'Ambasciata della Repubblica di Macedonia a Roma, per presentare i programmi di investimento.