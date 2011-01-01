Imprese: missione in Brasile per 17 aziende piemontesi

(Adnkronos) - Diciassette imprese piemontesi sono tra i protagonisti della missione italiana in Brasile che, iniziata oggi, si concluderà il 25 maggio. Otto sono del settore auto, una del sistema casa, due dell'aerospazio, una della meccanica, due dell'agroalimentare e tre delle tecnologie medicali. Promossa dai ministeri dello Sviluppo Economico e degli Affari Esteri, in collaborazione con Ice e con il supporto di 16 Regioni italiane, a livello piemontese la missione è sostenuta da Regione Piemonte, in collaborazione con Unioncamere Piemonte e Camera di commercio di Torino e gestita da Centro Estero per l'Internazionalizzazione (Ceipiemonte). “In virtù della specializzazione produttiva del territorio e delle relazioni istituzionali che la legano a Belo Horizonte da oltre un decennio, anche attraverso consolidati accordi istituzionali, in questa missione la Regione Piemonte è capofila nazionale delle attività di promozione del comparto automotive, un settore ancora in forte in crescita in un paese che, principale membro del Mercosur, offre importanti opportunità di collaborazione imprenditoriale e di investimento alle imprese italiane - spiega Massimo Giordano, assessore alle attività produttive della Regione Piemonte - nel Piano strategico per l'Internazionalizzazione abbiamo previsto di porre particolare attenzione ai nuovi mercati attraverso progetti Paese e certamente il Brasile e' tra quelli che presentano attualmente il maggior numero di possibilità, potendo contare anche sui forti legami che i molti italiani, e fra questi piemontesi, lì emigrati rappresentano”.

“Per le aziende italiane di questo settore sono stati organizzati incontri a San Paolo con le direzioni acquisti di G.M., Mercedes Benz e Volkswagen e a Belo Horizonte, capitale del Minas Gerais, con il Gruppo Fiat (Fiat Auto, Iveco, Cnh). In entrambe le aree sono stati anche individuati potenziali partner per incontri finalizzati ad attività di collaborazione e di investimento”, aggiunge Giuseppe Donato presidente di Ceipiemonte ricordando che “nel 2011 il mercato brasiliano dell'auto si è confermato estremamente fertile confermando una tendenza in crescita, con una produzione di 3,4 milioni di veicoli compresi camion e bus, un aumento del 3,4% rispetto al 2010”.