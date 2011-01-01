Automotive: Piemonte in Medio Oriente con 16 aziende

(Adnkronos) Con 16 imprese il Piemonte torna a Automechanika Middle East, il più importante salone del settore automotive in Medio Oriente, che Dubai ospita dal 22 al 24 maggio. L'iniziativa è coordinata dal Centro Estero per l'Internazionalizzazione (Ceipiemonte) su incarico della Camera di commercio di Torino. “Automechanika Middle East offre alle aziende l'occasione per proporsi o rafforzare la propria posizione su un mercato importante: l'industria dell'automotive ha infatti attratto in Medio Oriente i grandi protagonisti industriali da Giappone, Germania e Usa, ai quali si stanno affiancando anche Australia e Brasile, sia come fornitori di veicoli prodotti che come industrie associate per i ricambi - spiega Alessandro Barberis, presidente della Camera di commercio di Torino - Dubai, inoltre, si trova in una posizione strategica, con eccellenti collegamenti commerciali: da qui si possono facilmente raggiungere i mercati del Medio Oriente, sub-continentali e africani, che complessivamente contano una popolazione di oltre 1 miliardo di persone”. Automechanika Middle East al suo decimo anno di vita, è il punto d'incontro internazionale per l'industria automotive aftermarket. Nel 2011 ha occupato 6 padiglioni con 1.102 espositori provenienti da 52 paesi e 18.000 visitatori.