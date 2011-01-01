Grugliasco, Montà vara il Mazzù ter

Confermati tre asessori su sei, promosso anche Fiandaca, ex presidente del Consiglio. Il neo sindaco si limita a gratificare i fedelissimi e sbatte fuori l’Idv. La giunta nasce monca

“Si poteva volare un po’ più alto”. Nelle parole di un esponente del centrosinistra grugliaschese che ha seguito il parto della nuova giunta di Roberto Montà sin dall’inizio, c’è la delusione per una squadra costituita esclusivamente o quasi in base alla fedeltà prima che alle competenze specifiche dei singoli assessori. In pieno accordo con il sindaco uscente Marcello Mazzù, il nuovo timoniere ha confermato mezzo esecutivo precedente, a partire dai democratici Luigi Turco e Anna Cuntrò rispettivamente ai Trasporti e al Lavoro, per finire con il moderato Luigi Musarò vice sindaco con deleghe ai Lavori Pubblici e Tributi, mentre l’ex presidente del Consiglio Salvatore Fiandaca (Udc) va al Commercio e il presidente della società Le Serre Pierpaolo Binda (area Pd) otterrà l’Urbanistica.

Ma non tutti sono contenti, se è vero che alla fine l’Idv rimarrà fuori dall’esecutivo non senza tramestii e si accontenterà della presidenza dell’assemblea cittadina che andrà a Florinda Maisto. Intanto, a testimoniare tutte le difficoltà registrate da Montà per mettere insieme i pezzi, domani alla presentazione ufficiale quasi sicuramente la giunta verrà presentata monca: manca ancora l’ultimo nome del Pd (che potrebbe emergere da una riunione di questa sera, si parla di Clara Vaglio per il Bilancio) e il secondo assessore dei Moderati, che deve essere donna per salvare almeno l’apparenza con una rappresentanza femminile che per ora è affidata esclusivamente alla Cuntrò.

Insomma, anche a Grugliasco tutto cambia perché tutto rimanga com’è. E lo stuolo degli scontenti è chilometrico. In realtà a essere stata premiata è stata, mai come in questo caso, la lealtà al capo. Quella di Fiandaca, che si schierò con l’attuale sindaco in occasione delle primarie, rompendo il fronte con il suo principale competitor Salvatore Amarù e quella di Binda, che abbandonò il sodale e amico Luigi Montiglio per affiancare il candidato vincente. Ora, però, bisogna amministrare.