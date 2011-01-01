Rivalta, No Tav battono Pd, neosindaco “inizia nuova stagione”

Mauro Marinari è il nuovo sindaco di Rivalta di Torino: il candidato di “Rivalta Sostenibile”, movimento vicino ai No Tav e ai 5Stelle “ma non chiamateci grillini, siamo un'altra cosa” precisa Marinari, ha battuto al ballottaggio l'esponente del Pd, Sergio Muro, assessore della giunta uscente. Circa 260 voti il distacco. Muro ha già telefonato al nuovo sindaco per dargli l'onore delle armi.

“Adesso inizia una nuova stagione per Rivalta, inaugureremo un nuovo modo di operare con un coinvolgimento più diretto della città e un'amministrazione più aperta" è il commento a caldo di Marinari. L'esponente dei “sostenibili” spiega che “siamo lontani da partiti, non avremo nessun obbligo di mediare e fare compromessi. Si parlerà e deciderà sui contenuti. Da domani cominciamo a capire le priorità e i problemi e a lavorare, in discontinuità con passato. Rivalta - conclude - ha bisogno di avere risposte nuove”.

Non nasconde la delusione Sergio Muro: “avevamo tutti contro, la vittoria non era scontata. Ora faremo una riflessione”, commenta.