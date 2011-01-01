Ballottaggi: Morgando, Pd è primo partito della regione

Il Pd è il primo partito del Piemonte. Lo dice il segretario regionale del Pd Gianfranco Morgando dopo il voto di oggi in otto comuni sopra i 15mila abitanti nella regione, andati al ballottaggio. “Il Pd - dichiara Morgando - con i suoi candidati conquista Alessandria ed Asti, sconfiggendo un centrodestra responsabile di amministrazioni disastrose ed inconcludenti. Siamo molto soddisfatti per le vittorie di Rita Rossa e di Fabrizio Brignolo - aggiunge il segretario regionale del Pd -, che segnano una netta inversione nelle tendenze elettorali di due importanti capoluoghi di provincia. Il panorama politico del Piemonte cambia radicalmente, con la sconfitta dell'alleanza tra il Pdl e la Lega, che accentuerà la crisi della maggioranza regionale”.





“Anche a Cuneo - osserva Morgando -, dove il candidato sostenuto dal Pd è stato sconfitto, ha vinto una coalizione con significative presenze di cultura progressista. A fronte di un voto molto frantumato, il Pd è il primo partito del Piemonte - sottolinea Morgando -. Partiamo da questo risultato per affrontare il problema della crisi della politica, che in questa tornata elettorale si è manifestata con un forte calo della partecipazione al voto, che ci preoccupa molto. Analizzeremo con attenzione i segnali che ci provengono da tante realtà che hanno visto affermazioni significative del Movimento 5 stelle: siamo convinti che la politica riformista possa riconquistare, con la serietà dei comportamenti e con la coerenza dell'azione di proposta e di governo, un consenso che oggi si è rifugiato nell'astensionismo e in un voto populista e anti-partito”.