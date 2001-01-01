Vendere quadri per far quadrare i conti

Alienare opere d'arte di proprietà pubblica può essere un modo per finanziare la cultura? Una suggestione che trova più di una disponibilità tra gli addetti ai lavori. Serve una nuova legge

E se, in tempi di crisi, i musei decidessero di vendere parte delle proprie opere? Una provocazione da valutare per finanziare la Cultura in un momento in cui le amministrazioni comunali stentano a trovare i fondi per promuovere arti, musica e spettacoli, impegnate a chiudere bilanci all’insegna della cesoia.

Ad avanzare questa suggestione è stato Gianluigi Ricuperati, poliedrico intellettuale torinese, già consulente del Museo di Rivoli, in un articolo pubblicato sul supplemento librario del Sole 24 Ore di domenica scorsa.

L’ipotesi da cui muove il ragionamento è che per anni le amministrazioni, attraverso le proprie fondazioni, hanno acquistato opere d’arte in parte finite accantonate in qualche scantinato e mai esposte per la mancanza di spazi idonei. Opere talvolta anche di dubbio valore, come testimonia - tanto per restare alle faccende domestiche - la vicenda legata alla dubbia paternità del famoso Crocifisso del Giambologna che la città di Torino fu a un passo dall’acquistare, prima che un voto unanime del Consiglio comunale imponesse la definitiva marcia indietro.

Non tutti sono a conoscenza del fatto che una legge nazionale vieta ai musei pubblici di alienare le proprie opere: possono acquistare ma non vendere. E se il flusso fosse bidirezionale e permettesse a un museo di allestire una collezione e inserirla in un sistema più ampio e magari l’anno successivo puntare su altri temi rendendo anche più dinamico il contesto culturale di quel dato territorio? Su questo proposito le opinioni si dividono. Secondo il noto gallerista ed ex consigliere comunale di Torino Ermanno Tedeschi (foto) «è una strada potenzialmente pericolosa, perché rischia di svuotare i musei dei propri contenuti, ma allo stesso tempo perseguibile in tempi di crisi, soprattutto se venissero sacrificati quadri e sculture che non trovano adeguati spazi espositivi». Non si discosta da questa tesi anche Franco Amato, consigliere d’amministrazione della Fondazione Crt e di Torino Musei, uno dei principali decisori nell'acquisto di opere d’arte: «E’ una provocazione interessante. Merita una discussione, purché non diventi solo un tampone per le emergenze, ma possa costituire un nuovo modo di gestire i nostri patrimoni culturali, attraverso un piano complessivo che vada al di là della crisi».

La questione, come sempre, ruota attorno al rapporto tra pubblico e privato, al ruolo che devono (e possono) avere i nuovi mecenati. Alla fine dello scorso anno, ad esempio, la Fondazione Prada ha acquisito per 40 milioni il Palazzo Ca’ Corner della Regina dal Comune di Venezia per 40 milioni di euro, con la promessa di riportarlo all’antico splendore e valorizzarne l’inestimabile bellezza. Così è stato, e oggi le casse dell'ex Serenissima ringraziano, così come gli stessi veneziani che possono tornare a usufruire di un palazzo che mai il pubblico sarebbe stato in grado di ristrutturare e valorizzare. Ma allora perché non si può fare anche con i quadri? Perché dismettere parte del patrimonio per permettere ad altri di valorizzarlo è troppo spesso un tabù? Chi nutre più di una perplessità su questa prassi è l’assessore al Bilancio del Comune di Torino Gianguido Passoni: «Mi pare una strada difficilmente percorribile per le difficoltà di collocare queste opere. Ritengo che il gioco non valga la candela. Penso piuttosto che il problema sia gestionale e valuterei l’ipotesi di aperture stagionali dei musei anziché durante tutto l’anno ma senza svendere il proprio patrimonio».