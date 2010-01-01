Istat, consumo acqua responsabile: Torino città più virtuosa

Nelle città capoluogo di provincia ogni abitante consuma in media 183 litri di acqua al giorno. Nell'ultimo decennio, l'attenzione dei cittadini verso un consumo più responsabile e un contenimento dei costi si è tradotto in una riduzione dei consumi; nel 2010 Torino è la città più virtuosa, rispetto al 2001 il consumo pro capite giornaliero è sceso di 96 litri. E' quanto emerge dal Rapporto annuale 2012 dell'Istat.



In Italia quasi una famiglia su tre dichiara di non sentirsi sicura a bere l'acqua del rubinetto. La percentuale sale al 60 per cento in Sicilia, al 53 in Sardegna e al 48 in Calabria. Il 60 per cento delle famiglie italiane acquista acqua minerale.