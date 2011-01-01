De Tomaso, Regione sulle barricate

Domani a Torino manifestazione dei dipendenti dei siti piemontesi e toscani. Aderisce persino l’assessore Porchietto: “I Rossignolo mistificano”. E sul bilancio l’ombra di gravi irregolarità

Ci sarà, sebbene idealmente, anche l’assessore regionale al Lavoro della Regione Piemonte, Claudia Porchietto, alla manifestazione dei lavoratori della De Tomaso, indetta domani davanti ai cancelli dello stabilimento di Grugliasco, a cui prenderà parte anche una delegazione di dipendenti del sito di Livorno. «Mercoledì sarò a Roma per inderogabili impegni istituzionali, ma aderisco all’assemblea organizzata dai sindacati e avrei partecipato personalmente se fossi stata a Torino», scrive in una nota l’esponente della giunta Cota. Pochi giorni fa, il sindaco della città toscana aveva parlato dell’intenzione della famiglia Rossignolo di mantenere come unico insediamento quello dell’area ex Brovedani in località Guasticce, ma i sindacati non ci stanno e hanno convocato un presidio per «tenere insieme i problemi di Grugliasco e di Livorno».

La Fiom, organizzazione che nei confronti dell’imprenditore torinese ha mostrato da sempre un occhio di riguardo, chiede la convocazione di un tavolo al ministero. «La vicenda De Tomaso è nazionale – spiega Vittorio De Martino -: ci sono in tutto 1.160 posti di lavoro in discussione e sono a rischio importanti attività produttive per il Piemonte e la Toscana. Serve una soluzione complessiva e soprattutto bisogna fare chiarezza». Chiarezza invocata anche dalla Porchietto che manda un messaggio chiaro ai Rossignolo: «Quando trattano in qualsiasi sede di De Tomaso devono parlare di 1.160 posti di lavoro e non di 140; non accetteremo ulteriori mistificazioni e salvacondotti». L’assessore è particolarmente seccata dall’atteggiamento assunto negli ultimi tempi dai vertici della De Tomaso: «Nelle ultime settimane abbiamo assistito ad una continua chiamata in causa della Regione: fino a prova contraria è la Regione a considerarsi parte lesa nella vicenda, avendo fatto in coscienza tutto quanto era in suo potere per sostenere l’azienda. Colgo l’occasione peraltro per ribadire come le istituzioni abbiano messo a disposizione ben più dei 30milioni di euro di cui la proprietà continua a parlare senza cognizione di causa. Quello che deve essere chiaro è che consideriamo inaccettabile che ora si giochi su due fronti, cercando di dividere le istituzioni locali. Un tavolo ministeriale è quanto mai auspicabile, ma solo laddove si lavori nell’ottica di studiare percorsi condivisi a tutela di tutti i 1.160 dipendenti».

Intanto emergono aspetti a dir poco inquietanti in merito all’ultimo bilancio della società che, com’è noto, ha chiesto al Tribunale il concordato preventivo. A quanto risulta allo Spiffero vi sono delle palesi violazioni, anche di carattere penale. Anzitutto, il collegio sindacale risulta composto da soli due membri (art. 316 bis) e, fatto assai più grave, la società di revisione dichiara di non aver potuto esercitare la propria funzione in quanto non ha ricevuto la documentazione.