Insegnante negazionista a giudizio

Il procuratore aggiunto di Torino Sandro Ausiello ha citato in giudizio con l'accusa di istigazione all'odio razziale Renato Pallavidini, il professore di liceo del capoluogo piemontese che lo scorso gennaio, sul suo profilo di Facebook, aveva minacciato di fare una strage all' interno di una sinagoga e aveva insultato ebrei, omosessuali, immigrati e diversamente abili. Il processo si terrà nel 2013.

Pallavidini, 56 anni, è insegnante di storia e filosofia al liceo classico D'Azeglio ma è da tempo in malattia. E' in corso la valutazione di una sua richiesta di prepensionamento. Nel 2007, quando insegnava al Cavour, l'altro storico liceo del capoluogo piemontese, era stato accusato di negazionismo della Shoah ed era stato sospeso per due settimane dall'incarico.