Grugliasco, Montà presenta la sua squadra

“Accanto a me le persone giuste per iniziare questo percorso”. Il primo cittadino di Grugliasco Roberto Montà presenta la sua nuova giunta. Il vice sindaco è Luigi Musarò, primo eletto della lista dei Moderati che terrà per sé le deleghe ai Lavori Pubblici, Tributi e Patrimonio. Gli assessori: Pierpaolo Binda, Pd (Urbanistica e Cultura), Gabriella Borio, Pd (Bilancio e Partecipazione), Anna Maria Cuntrò, Pd (Lavoro e Welfare), Luigi Turco, Pd (Ambiente, Trasporti e Politiche giovanili), Salvatore Fiandaca, Udc (Sport e Commercio). Restano fuori dall’esecutivo l’Idv - che probabilmente otterrà la presidenza del Consiglio con Florinda Maisto – Sel e Rifondazione che non hanno raggiunto il quorum per eleggere alcun consigliere. Nei prossimi giorni il sindaco scioglierà la riserva sul terzo assessore donna in quota Moderati. La prima riunione di giunta si è già celebrata stamani e nel pomeriggio i membri dell’esecutivo verranno presentati al personale comunale.