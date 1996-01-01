Torino: Pd, intitolare via a Morvillo

La consigliera comunale del Pd, Lucia Centillo, ha proposto di intitolare una via di Torino a Francesca Laura Morvillo Falcone, moglie del giudice Giovanni Falcone. La proposta dell’esponente democratica è stata depositata oggi, alla vigilia del ventesimo anniversario della strage di Capaci, avvenuta il 23 maggio 1992, in cui persero la vita Giovanni Falcone, la consorte e i tre agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.



Lucia Centillo spiega: “L’intitolazione a questa emblematica figura femminile, protagonista di una pagina tragica della storia del nostro Paese, acquista un significato particolare. Francesca Laura Morvillo, giovane consigliere della Corte d'Appello di Palermo, ha coraggiosamente condiviso con il marito, il giudice Giovanni Falcone, i pericoli della dura lotta contro la mafia”. La Città di Torino, ha aggiunto, “ricordando l'esempio di questa straordinaria donna, può valorizzare il significato di una vita vissuta coniugando i sentimenti di affetto e stima nutriti nella sfera privata con la dedizione ai più alti valori di giustizia e passione per il bene comune”.