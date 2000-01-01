Percepisce pensione della madre morta da due anni

Una donna di 40 anni è stata denunciata per truffa aggravata ai danni dello Stato e utilizzo indebito di carte bancarie dalla Guardia di Finanza di Orbassano (Torino), che ha scoperto che intascava la pensione della madre morta da quasi due anni e mezzo e ne utilizzava il bancomat per prelevare denaro dal suo conto corrente. La donna, separata, incensurata e disoccupata, aveva perso la madre nel dicembre 2009, ma non ne aveva comunicato il decesso all'Inps, continuando a intascare circa mille euro al mese.