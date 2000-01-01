Attentato Brindisi: minuto di silenzio in Consiglio regionale

Un minuto di silenzio per la morte di Melissa Basso è stato osservato stamani dal Consiglio Regionale del Piemonte in segno di cordoglio. “Siamo vicini ai familiari della vittima, ai feriti e all'intera comunità brindisina”, ha detto il presidente di Palazzo Lascaris, Valerio Cattaneo, auspicando “una ferma risposta da parte dello Stato e delle Istituzioni, verso un atto così spregevole e vile, per garantire sicurezza alla vita quotidiana di tutti i cittadini”.