Torino: Massa rieletto alla guida dei manager del terziario

(Adnkronos) I 2.400 manager associati a Manageritalia Torino hanno da ieri un nuovo presidente. Silvio Tancredi Massa, è infatti stato rieletto all’unanimità ieri sera nella prima riunione del consiglio direttivo dell'Associazione, eletto nell'assemblea del 19 maggio scorso. Ad affiancarlo, nel ruolo di vicepresidenti, saranno Alfredo Lanfredi e Daniele Testolin. Silvio Tancredi Massa, 58 anni, laureato in Scienze politiche, indirizzo economico, è dirigente dal 1992 e, dopo aver iniziato all'interno del Gruppo Fiat occupandosi dello sviluppo organizzativo, è entrato nel 1981 in PRAXI Spa dove tuttora opera. Già componente del consiglio direttivo di Manageritalia Torino dal 1996, ne è stato presidente dal 2008 al 2012.

“Sono onorato dell'apprezzamento e della riconferma ricevuta - dice Massa - e parto avvantaggiato per l'ottimo lavoro sin qui fatto dal precedente consiglio direttivo e da tutti i colleghi. Il lavoro che ci aspetta è tanto, ma lo faremo tutti insieme con i vicepresidenti, i componenti del consiglio e i 2.400 manager associati. Gli obiettivi sono quelli di portare un contributo sempre maggiore in termini di idee, proposte e azioni da parte dei manager al territorio e al suo sviluppo economico e sociale. Per questo dialogheremo sempre di più con istituzioni e organizzazioni economiche e sociali della regione per valorizzare ancor più l'apporto che i manager debbono e possono dare in azienda, ma anche e soprattutto fuori, nella società. Questo continuando a fornire ottimi servizi professionali e personali: formazione, consulenze professionali, sistemi assicurativi e di previdenza integrativa, assistenza sanitaria ai manager e alla famiglia, iniziative per la cultura e il tempo libero. I manager sono un'importante risorsa di questa regione e hanno un ottimo rapporto con gli imprenditori e con tutto il territorio. Faremo del nostro meglio per aumentare la sinergia con tutti gli attori per andare insieme verso uno sviluppo solido e duraturo”.