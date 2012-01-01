Il governo boccia il Piano Sanitario

Doccia fredda sulla riorganizzazione varata dalla giunta. Secondo Palazzo Chigi la riforma contiene disposizioni “prive di copertura finanziaria”. Per piazza Castello è un equivoco

ALTOLA' a Roberto Cota e Paolo Monferino

Il piano sanitario? Contiene “disposizioni prive di copertura finanziaria”, pertanto il Governo ha deciso di impugnarlo. È un giorno nerissimo per la giunta Cota e la maggioranza di centrodestra piemontese. Prima la conferma della condanna di Michele Giovine per le firme false, poi lo scioglimento per mafia del Comune di Rivarolo Canavese ed ora il provvedimento che contesta la legge 3/2012, ovvero la “madre” di tutte le riforme dell’era cotiana: la riorganizzazione della sanità regionale, approvata nella seduta del 3 aprile scorso, che prevede tra l’altro l’istituzione delle sei Federazioni sovra zonali. Un impianto studiato e fortemente voluto dall’assessore Paolo Monferino proprio per rendere maggiormente efficiente il sistema e operare significativi risparmi di spesa.

Da piazza Castello le prime reazioni sono improntate alla massima tranquillità: «Il provvedimento del governo - spiega il presidente della Regione, Roberto Cota - non tiene conto che le Federazioni non rappresentano alcun aggravio nei costi, giacché utilizzano personale già in servizio e proveniente dalle Asl. Siamo certi che una volta chiarito questo punto tutto verrà ritirato». A quanto pare però, nel mirino del Consiglio dei ministri, non ci sarebbero tanto le Federazioni, bensì gli incentivi previsti agli enti gestori dei servizi socio-assistenziali che decideranno di adeguarsi al nuovo assetto previsto dalla riforma, anche previa associazione di Comuni. Tali incentivi, obietta il Governo, non sono quantificati nel testo della Regione e, quindi, non avrebbero la necessaria copertura finanziaria.

In serata è giunta la replica dell’assessore Monferino. «Non abbiamo ancora letto i motivi dell’impugnativa da parte del Consiglio dei ministri – scrive in una nota -. I nostri uffici hanno contattato il ministero. Sembra che l’azione sia stata avviata per una presunta mancanza di copertura finanziaria relativa alle incentivazioni che verrebbero date agli enti gestori dei servizi sociali, qualora raggiungessero la coincidenza di dimensionalità con i distretti ai quali fanno capo». Il problema non sussiste giacché «non c'è bisogno di una maggiore copertura, perché il fondo destinato agli enti gestori in questione verrebbe ripartito in misura maggiore a quegli enti che raggiungono l’obiettivo dimensionale e in misura minore agli enti che invece non lo raggiungono. Il fondo dunque rimane invariato e non necessita di alcuna copertura addizionale. In più. il fondo per gli enti gestori fa capo alle Politiche sociali e non alla Sanità, quindi ogni riferimento al piano di rientro, che, come noto, riguarda la spesa sanitaria, non tocca gli ammontare relativi alla spesa per le Politiche sociali. È quanto abbiamo spiegato in una lettera inviata ieri in risposta alle richieste sollevate dal Ministero».

L’assessore fa sapere inoltre di aver parlato con il ministro Renato Balduzzi: «una telefonata che mi ha rasserenato, perché il ministro ha confermato che l’impianto complessivo della riforma è stato accettato e non è per niente messo in discussione. L’unico rilievo che avrebbe portato a questa impugnativa riguarda un profilo particolare, quello appunto delle incentivazioni, che peraltro, come detto nella nostra risposta, è stato a nostro parere totalmente chiarito».