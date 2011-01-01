Ambiente: a Torino per un anno auto elettriche gratis in Ztl
Da oggi fino al 5 giugno 2013 tutte le nuove auto elettriche immatricolate a Torino potranno transitare nella Ztl gratuitamente.
Lo ha annunciato Enzo Lavolta, assessore alle politiche per l'Ambiente, durante la presentazione dell'ottava edizione di Energethica, mostra convegno delle energie rinnovabili che si svolgera' dal 24 al 26 maggio al Lingotto Fiere di Torino.
Saranno creati dieci stalli dove sarà possibile ricaricare i veicoli elettrici.