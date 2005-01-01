Viale (Radicali): un veto incomprensibile il rifiuto al rugby

“Spero che non si tratti di un pregiudizio verso gli sport minori, ma il rifiuto di ospitare la partita della nazionale di rugby contro Tonga è incomprensibile. Mi auguro che Fassino riesca a recuperare in extremis l’evento”. Questa la reazione del consigliere comunale dei Radicali Silvio Viale alla notizia che la partita di rugby prevista per il 10 novembre si svolgerà a Brescia.



Silvio Viale ha aggiunto: “Fino all’ultimo ho sperato che la città si imponesse e ci spero ancora, perché non vi sono ragioni ostative insormontabili. Sembra piuttosto un veto sotterraneo, incomprensibile. È indubbiamente una figuraccia e mi chiedo con che faccia si potrà ancora parlare di sport minori. Non chiedo le dimissioni di nessuno, ma una nota di biasimo mi sembra inevitabile, per questa eccessiva sudditanza psicologica al calcio”.