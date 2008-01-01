Ministro Fornero incontra gli studenti

Giovedì 24 maggio dalle ore 11 alle ore 13 nell’Aula Magna della Facoltà di Economia di Torino in Corso Unione Sovietica 218 bis, il Ministro del Welfare e delle Pari Opportunità Elsa Fornero incontrerà gli studenti universitari per rispondere alle loro domande sulla riforma del mercato del lavoro.



L’iniziativa è organizzata da Assemblea di Economia, un’associazione studentesca attiva in Facoltà dal 2008, nell’ambito del ciclo di incontri “Tesoro parliamone…siamo in crisi”, incontri di approfondimento e divulgazione su argomenti economici e di attualità.



Obiettivo dell’evento è fare chiarezza su un argomento di scottante attualità quale la riforma del mercato del lavoro in uno dei momenti peggiori nella storia economica del paese in cui la percentuale di disoccupazione giovanile supera ormai il 35%. Nella prima parte dell’incontro il Ministro risponderà

alle domande poste da due studenti dell’Assemblea di Economia e nell’ora successiva le domande saranno poste dal pubblico presente che, oltre a includere privati cittadini, comprenderà i rappresentanti di alcune importanti aggregazioni sociali di lavoratori toccati dalla riforma che, non essendo generalmente rappresentati al tavolo della contrattazione sindacale, avranno modo di portare direttamente le loro istanze al Ministro.



L’ingresso è libero, fino ad esaurimento posti. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale

Unito Premium di Unito Media, la piattaforma multimediale dell'università di Torino (www.unito.it/media) e successivamente disponibile nella sezione on demand.