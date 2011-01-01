Buquicchio (Idv): "Noi abbiamo sempre detto no alle Federazioni"

“Saggia la decisione del Consiglio dei Ministri di impugnare la legge sull'organizzazione del sistema sanitario regionale. La mancata copertura finanziaria riscontrata dal Governo, è stata più volte evidenziata dal nostro gruppo in merito all'introduzione delle Federazioni sanitarie. E' infatti evidente che queste nuove sovrastrutture non potranno che contribuire ad incrementare i costi della sanità piemontese. In tal senso occorre ricordare come il Piemonte rischia seriamente il commissariamento per non aver rispettato, più volte nei mesi passati, i vincoli contenuti nel piano di rientro stipulato con i Ministeri della Sanità e dell'Economia”.

E' quanto afferma Andrea Buquicchio, capogruppo IdV in Consiglio regionale, in merito all'impugnazione della legge sull'organizzazione del sistema sanitario piemontese. “Arrivati a questo punto – aggiunge Buquicchio– la tanto osannata riforma sanitaria è tutta da rifare. Il primo obiettivo della giunta regionale dovrebbe essere quello di ridurre drasticamente le aziende sanitarie, così come annunciato inizialmente. Ad oggi il risultato è fallimentare”.