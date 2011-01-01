Leghista sputacchione

Dicono che… da domenica lo chiamino “prosindaco sputacchione”. Ercole Fossale, il titolo se l’è guadagnato sul campo, meglio: sugli spalti, in tribuna d’onore del Piola alla partita Pro-Vercelli-Taranto. L’esponente leghista, assessore ai Trasporti del Comune di Vercelli, avrebbe concluso un acceso diverbio con un cronista sportivo di una rete televisiva tarantina sputandogli in faccia. L’inverecondo comportamento è stato denunciato dall’associazione culturale “Campani di Vercelli” che ha chiesto a Fossale di presentare le scuse ufficiali al malcapitato e alla società calcistica tarantina.