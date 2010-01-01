Editoria e cioccolato: torna Mister X

Ciuccariello, dopo il mancato acquisto del Toro nel 2009, ci riprova. Ha rilevato la Streglio e vuole risuscitare la Gazzetta del Popolo. Ma intanto passa il suo tempo nelle aule dei tribunali

MAGNATE Raffaele Ciuccariello

Guarda un po' chi si rivede. Quella fra Torino e i Ciuccariello è una liaison mancata, ma con inusitata caparbietà l’ex Mister X che voleva comprare il Toro da Urbano Cairo ci riprova. Recentemente ha rilevato la Streglio – storica azienda dolciaria torinese - da Livio Costamagna, imprenditore metalmeccanico che l’aveva acquisita nel 2010, subito dopo il fallimento, impegnandosi non poco a rilanciarne il glorioso marchio.

Ad acquisire il controllo è la Gold srl, società posseduta per il 90% dal capostipite della pirotecnica famiglia di origini pugliesi, Raffaele Ciuccariello, per il 5% da Norbert, suo figlio nonché amministratore unico e per il restante 5% da Carlo Saccomando, socio anche della Mondial Detective, attiva nel settore investigativo. Partner della Gold, nell’acquisto della Streglio, è Luigi Carminati, immobiliarista, che entra con una quota del 10%. La firma dell'atto porta la data dell'11 maggio scorso.

Secondo le carte la società dolciaria risulta valere 1,6 milioni, una somma che gli acquirenti si sono impegnati a versare dilazionando l’intero importo nel tempo. Ma lo stesso Costamagna deve aver sentito puzza di bruciato se ha deciso, come risulta allo Spiffero, di tenersi in pegno le azioni fino alla completa regolarizzazione dei pagamenti. Dopotutto Mister X non è nuovo a trattative azzardate: la più eclatante fu quella con il Torino Calcio nel 2009, poi ci provò con il Como e intanto era finito in tribunale per non aver saldato l'acquisto di una piccola rivendita di panetteria. Ora vogliono tornare sulla scena in grande stile e a quanto pare, nei possibili investimenti che stanno valutando, tra cave e rappresentanze di aziende russe, tra bar di lusso e società dell’automotive, vi è pure l’editoria. Sono loro, infatti, ad aver opzionato la proprietà della gloriosa testata “La Gazzetta del Popolo” finita dopo varie traversie nelle mani dell’europarlamentare Vito Bonsignore. Ma anche questa operazione non è stata ancora perfezionato e la scadenza dell'accordo (il 19 maggio scorso) è stata ulteriormente prorogata.

Attraverso la Nordovest editore, i Ciuccariello hanno intenzione di riportare in edicola la vecchia testata piemontese fondata nel 1848 da Felice Govean che chiuse definitivamente i battenti nel 1983. Resta un mistero sia la reale consistenza e sia la provenienza delle fortune di cui si fregiano ogni volta che si affacciano sulla scena pubblica. L’entourage della folkloristica schiatta accredita di volta in volta versioni diverse: prima l’arrivo di una eredità da parte di uno zio d'America, in ultimo lontani quanto adulterini legami di sangue con casa Savoia. Di tangibile restano solo le loro svariate traversie giudiziarie, come quella legata all’acquisto del Privilege (già Ultimo Impero), tra le più note discoteche del Torinese con sede ad Airasca. Secondo l'impianto accusatorio, Ciuccariello avrebbe pagato il precedente gestore della discoteca con un assegno da 90 mila euro postdatato chiudendo poi il conto corrente bancario su cui tale assegno era appoggiato e lasciandolo quindi scoperto. E sempre per una serie di lavori effettuati nel locale (poi ribattezzato Royal fashion club) la ditta Cosmos di un piccolo artigiano attende il pagamento di oltre 20 mila euro: anche in questo caso, dal maggio 2010, pende una procedura giudiziaria.