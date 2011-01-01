Busta sospetta, allarme a Finpiemonte

Recapitata negli uffici della finanziaria regionale, contiene polvere pirica. In corso gli accertamenti delle forze dell’ordine. Sul posto artificieri e Digos. Minacce all'assessore Giordano

È allarme in Galleria San Federico negli uffici di Finpiemonte, la finanziaria della Regione Piemonte. Una busta contenente polvere sospetta – forse pirica – è stata ritrovata stamattina davanti all’ingresso della sede. Una modalità diversa, a quanto pare, rispetto ad altri analoghi episodi, dove le missive sono prevalentemente inoltrate assieme alla posta da smistare. Immediatamente allertate dal custode dello stabile e dal direttore dell'ente, sul posto sono giunte le forze dell’ordine che, assieme ai vigili del fuoco e alla Digos, stanno accertando la natura e l’eventuale pericolosità del contenuto del plico.

A quanto si apprende, all'interno ci sarebbe un biglietto di minacce indirizzato all'assessore all'Industria e Sviluppo economico della Regione Piemonte, Massimo Giordano, e alcuni pallini del tipo usati per i fucili per cacciare gli uccelli. «Per adesso sono solo parole - recita il messaggio - ma d'ora in poi passeremo ai fatti. Avvisate gli assessori in Regione, non tirate troppo la corda, occhio a Giordano».

Sono ormai settimane che enti e istituzioni, possibili obiettivi "sensibili", sono tenute sotto osservazione. dall'Agenzia delle entrate a Equitalia, fino alle strutture periferiche delle amministrazioni. Un altro segnale del clima pesante che si respira nel paese. Sentito dallo Spiffero, l'assessore Giordano si dice "sorpreso dell'accaduto" e ritiene sia un gesto sconsiderato privo di qualsiasi razionalità o matrice ideologica.