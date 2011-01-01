De Tomaso: Fiom, oggi miglior risposta a chi vuol dividere lavoratori

“Con l'iniziativa di oggi i lavoratori De Tomaso hanno dato la miglior risposta a tutti coloro che li vorrebbero dividere, come ha dimostrato la presenza all'assemblea prima e al corteo poi di una delegazione di lavoratori di Livorno che insieme hanno avanzato una richiesta di incontro da fare insieme perché' si apra un tavolo al ministero dello Sviluppo economico”. Così il segretario provinciale della Fiom, Federico Bellono, che aggiunge: “La scelta di concludere l'iniziativa davanti all'Unione industriale di Torino è un messaggio al sistema imprenditoriale torinese affinché' sulla vicenda della De Tomaso non giri la testa dall'altra parte”. “La possibilità che questa azienda abbia un futuro - conclude l'esponente sindacale - dipende anche dalla disponibilità degli imprenditori di investire”.

