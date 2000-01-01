Borse studio: Lega Nord, “giusto imporre meritocrazia”

“Imporre un concetto di meritocrazia, richiedendo la media del 25, per l’assegnazione delle borse di studio, è semplice buon senso. Chiunque si informi può scoprire come nel mondo le borse di studio vadano solo ai più bravi e non a tutti coloro che ne fanno richiesta. E anche da noi deve essere così”. E’ il commento del Presidente del Gruppo regionale della Lega Nord Mario Carossa alla riforma approvata in commissione sui criteri di concessione delle borse di studio improntata alla meritocrazia.



“Basta con il concetto del sei politico – ha aggiunto Carossa –, per fare il salto di qualità abbiamo il dovere di supportare le menti migliori per il Piemonte, per le nostre aziende, per la nostra società di domani. E le menti migliori si coltivano anche ponendo degli obbiettivi, come ad esempio il paletto della media di 25/30 all’Università per avere la borsa di studio.

E’ un concetto chiaro, da buon padre di famiglia, difficilmente confutabile. Il sostegno pubblico a chi studia deve andare a chi veramente lo merita, a chi si impegna. Perché questi fondi non possono più essere considerati una sorta di contributo a pioggia a cui si ha diritto per il solo fatto di essere iscritti all’Università. Il significato vero delle borse di studio è proprio quello di sostenere chi ha realmente bisogno avendo dimostrato di possedere potenzialità che puntano all’eccellenza”.