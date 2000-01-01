Cooperative Piemonte: decreti governo insufficienti
“I quattro decreti appena approvati dal Governo rispondono solo in parte alla difficoltà delle nostre imprese”. Cosi i presidenti di Agci, Confcooperative e Legacoop del Piemonte, Alberto Garretto, Giovenale Gerbaudo e Giancarlo Gonella che aggiungono “li riteniamo positivi nella misura in cui vanno verso il recepimento della Direttiva Comunitaria sui pagamenti, che prevede tempi di 60 giorni, ma non risolvono il problema degli oneri finanziari”. “Inoltre - concludono - prevedono la compensazione dei crediti solo con le partite fiscali pregresse, agevolando così le imprese che si trovano in mora, mentre le nostre cooperative sono per la maggior parte in regola con i versamenti fiscali e contributivi”.