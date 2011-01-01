Borse studio: Pd, criteri solo per ridurre assegnazioni

“L’assessore Maccanti in Commissione ha spiegato che i nuovi criteri servono a premiare il merito. In verità, sembrano dettati più dall’esigenza di ridurre il numero di borse di studio assegnate e quindi le risorse da stanziare, in linea con le scelte fatte finora dal centrodestra in altri settori delle politiche sociali”. Lo dichiarano le consigliere regionali di opposizione Gianna Pentenero (Pd), Eleonora Artesio (Fds) e Monica Cerutti (Sel)

“Contro il criterio della media minima di voto di 25/30esimi si sono già espressi non solo gli studenti, ma anche i rettori delle facoltà universitarie. E’ una critica che condividiamo. Il nuovo parametro non solo non tiene conto che il merito fa già parte dei criteri attualmente adottati nella formulazione delle graduatorie, ma non è un criterio omogeneo, perché non considera l’andamento reale delle diverse facoltà. Non è difficile immaginare che tra gli studenti che godranno delle borse di studio, quelli provenienti dalle facoltà scientifiche saranno una esigua minoranza”.

“Tutto questo – scrivono in una nota - è stato deciso sulla testa delle persone, in questo caso gli studenti dei nostri atenei, con una accelerazione ingiustificata malgrado le proposte pervenute dai rettori e dagli studenti. Ma questa Giunta dove vuole andare? Le poche risorse vanno spese bene con l'accordo di chi lavora e vive il contesto universitario”.