Novacoop: utile di 9,3 milioni

Dal 17 maggio al 8 giugno prossimo si svolgeranno le 54 assemblee dei soci Nova Coop per discutere ed approvare i risultati di un anno di attività della grande cooperativa di consumatori piemontese appartenente al sistema nazionale Coop. I delegati eletti nelle singole assemblee separate si riuniranno poi nell’assemblea generale che si svolgerà a Baveno il 30 giugno prossimo.

Sarà presentato per l’approvazione il bilancio consuntivo dell’esercizio 2011 della cooperativa, chiuso con un ricavo dalle vendite che ha fatto registrare il valore complessivo di 1.041 milioni di euro, di cui 381realizzati nel canale supermercati e 660 nel canale ipermercati. L’utile netto dell’esercizio è stato di 9,3 milioni di euro. Il cash flow è ammontato complessivamente a 52,7 milioni mentre gli investimenti realizzati nello scorso anno per lo sviluppo e la ristrutturazione della rete di vendita sono stati pari a 91,3 milioni di euro e quindi finanziati per oltre il 57% dalle risorse prodotte dalla gestione.

Quest’anno in parte delle assemblee sarà introdotta un’innovazione che, attraverso l’uso di presentazione multimediale, consentirà di renderà più semplice e comprensibile la presentazione del contenuto. La convocazione delle 54 assemblee separate rappresenta un rilevante impegno organizzativo per Nova Coop ma anche un forte elemento di adesione e consenso perché i partecipanti si sono consolidati nel corso degli anni a livelli consistenti e negli ultimi anni hanno sfiorato le diecimila presenze. “Le assemblee – spiegano i vertici di Nova Coop - costituiscono, infatti, il momento principale in cui si realizza la partecipazione democratica dei soci per esercitare il controllo e la definizione degli indirizzi di gestione della cooperativa”.