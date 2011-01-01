Safe to Night: prevenzione tra i giovani della movida

Un sabato sera dedicato all’informazione e alla prevenzione nei luoghi del divertimento e dell’intrattenimento dei giovani. E’ lo scopo del progetto Safe night- Fuori posto , che rientra nell’ambito del programma nazionale “Guadagnare salute in adolescenza” (www.inadolescenza.it), per ridurre l’uso e l’abuso di sostanze psicoattive nella popolazione giovanile.



All’iniziativa, che si terrà il 26 maggio a Torino in piazza Vittorio, uno dei luoghi classici della movida, a partire dalle 21,30 e per tutta la serata, hanno aderito le aziende sanitarie TO 2, TO 3, TO 4, Biella, Vercelli e Verbano Cusio Ossola, con le loro unità mobili attrezzate.



Ai giovani che accetteranno di sottoporsi alla prova dell’etilometro verrà consegnata la Go-Card, una sorta di carta bancomat, ovviamente gratuita, che offre una serie di vantaggi e la possibilità di partecipare ad estrazioni periodiche di premi su base regionale. Saranno presenti anche due simulatori di guida della Consepi, la società di servizi della Regione Piemonte che si occupa della sicurezza stradale: sarà così possibile verificare gli effetti pericolosi per chi guida abusando nel consumo di alcool o droghe. L’iniziativa è fortemente sostenuta dalla Regione, Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità.



Dichiara l’assessore regionale Paolo Monferino: “Prevenire comportamenti dannosi per la salute propria e per la sicurezza degli altri è uno degli obiettivi principali dell’Assessorato che ha aderito ai progetti “Insieme per la sicurezza” e “Fuoriposto- Safe night” nella convinzione che sia fondamentale coinvolgere i giovani in campagne di informazione in grado di sensibilizzarli su temi impegnativi come quelli che riguardano la salute e l’adozione di stili di vita adeguati e corretti”.