Crisi: la Regione vara bandi anti-chiusura aziende
La Regione Piemonte ha varato un aiuto specifico per agevolare le imprese che intendano acquisire aziende in crisi conclamata e unità produttive a rischio di definitiva chiusura o già chiuse. L’obiettivo primario è la salvaguardia dei posti di lavoro e il mantenimento della produzione.
In occasione della pubblicazione del bando gli assessori regionali allo Sviluppo economico, Massimo Giordano e al Lavoro, Claudia Porchietto, lunedì prossimo illustreranno alla stampa i contenuti della misura e le informazioni necessarie per potervi accedere.