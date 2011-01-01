Volkswagen: De Silva, un impianto a Torino? Mai dire mai

Non è da escludere la possibilità di avviare un impianto Volkswagen a Torino anche se al momento non c’è nulla di concreto. “Mai dire mai”, ha detto oggi Walter De Silva, responsabile del Design del Gruppo Volkswagen, a margine del primo Technology Day dedicato ai componentisti torinesi promosso presso la sede della controllata Italdesign Giugiaro a Moncalieri.



“Il mondo è cambiato e non c’è nulla di male a rispondere così” ha aggiunto De Silva, che però ha escluso la possibilità di un progetto concreto a breve. “Abbiamo prodotto a Bruxelles - ha ricordato - e non mi sembra che lì il costo del lavoro sia più basso che altrove, eppure l'operazione Audi A1 fu fatta a Bruxelles anche in un momento critico. Abbiamo testato il marchio Audi in una categoria piccola, contemporaneamente producendo fuori dalla Germania, a Bruxelles. Quindi voglio dire che dipende molto dalla nostra volontà ma anche dal territorio, se da qui ci invitassero a fare qualcosa e noi avessimo delle cose da produrre qui, perché' no, mai dire mai”, ha ribadito Da Silva.



Più scettico Giorgetto Giugiaro, fondatore della Italdesign: “E' molto difficile. Noi siamo una società diversa dai tedeschi, che a loro volta hanno paura della nostra società dove c’è un sindacato forte e un modo di lavorare diverso. Del resto quante industrie straniere sono venute qui in Italia ultimamente a produrre? Noi italiani siamo un po' particolari”.