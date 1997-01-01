Rifiuti e acqua, nuovo sistema regionale

Gli Ato passano da 8 a 4. Nascono le conferenze d'ambito e alle Province vengono assegnate le competenze di gestione dei servizi e tariffazione. Il Pd si astiene dopo aver ottenuto modifiche

E' stata approvata dal Consiglio Regionale del Piemonte la riforma per la gestione di rifiuti e acqua. Gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti passano da 8 a 4 (Novarese, Vercellese, Biellese e Verbano Cusio Ossola; Astigiano e Alessandrino; Cuneese; Torinese) come stabilito dalla legge 129 presentato dalla Giunta e recante “Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani”.

Il disegno di legge individua nelle province e nei comuni, i soggetti deputati alla governance del sistema dei rifiuti. Spetterà invece a piazza Castello il ruolo di supervisione rispetto alla scelta delle tariffe, al modello organizzativo e alla verifica della coerenza dei piani d’ambito provinciali rispetto alla pianificazione regionale ove tali funzioni siano relative ad opere strategiche. Il servizio idrico integrato continua ad essere gestito dagli Enti locali in forma associata così come previsto dalla legge regionale 13 del 1997.

«Attraverso una ridefinizione degli ambiti territoriali ottimali che, passando da otto a quattro, insisteranno su bacini di popolazione più consistenti, sarà garantita la sostenibilità economica del sistema» spiega l’assessore all’Ambiente Roberto Ravello. Al tempo stesso, per consentire una programmazione della raccolta dei rifiuti idonea alle esigenze dei territori, è stata prevista la possibilità per i comuni di creare delle aree omogenee di dimensioni più limitate. Il testo prevede, inoltre, al fine di garantire il giusto riconoscimento delle specificità e del peso dei soggetti interessati dalla riforma, la creazione presso ciascun ambito territoriale di una Conferenza d’ambito, composta da presidenti delle province e da rappresentanze dei sindaci dei comuni ricompresi negli ambiti territoriali ottimali.

«Quella approvata oggi – prosegue Ravello - è una riforma strutturale del sistema che vede per la prima volta la Regione intervenire direttamente nella pianificazione delle opere strategiche. Abbiamo pensato a un modello di governo che, attraverso la responsabilizzazione e la partecipazione dei diversi livelli istituzionali, possa essere vincente per continuare a garantire i livelli di qualità raggiunti e possibilmente migliorarli. Il superamento del sistema attuale dei consorzi permetterà l’abbattimento dei costi».

Secondo il Pd che si è astenuto per il recepimento da parte della maggioranza di alcuni emendamenti alla legge, non mancano però le contraddizioni: “Questa è una legge che nasce vecchia - ha sottolineato il capogruppo Aldo Reschigna - perché non tiene conto di quanto sta cambiando a livello nazionale sul tema di riorganizzazione degli enti locali, in particolare sulle Province”.

«Avremmo voluto una legge che distinguesse con maggiore chiarezza i compiti e le funzioni di Province e Comuni - commenta il consigliere regionale Pd Mino Taricco, - la maggioranza ha scelto di dare vita alle Conferenze di ambito, che secondo noi complicheranno non poco la gestione. Preso atto dell’orientamento della maggioranza, abbiamo lavorato per migliorare le norme, cercando di valorizzare i comportamenti virtuosi e programmatori, pur in un quadro di necessaria coesione complessiva del sistema». Gli emendamenti dell’opposizione hanno reso «la legge più giusta spiegano Stefano Lepri e Davide Gariglio - in particolare si prevede che le diverse posizioni di debiti e crediti restino in capo ai singoli Comuni e possano essere conferiti alla Conferenza d’ambito solo se di pari importo. In questo modo saranno tutelati i Comuni e i Consorzi che hanno gestito i rifiuti con attenzione e parsimonia».